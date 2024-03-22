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Мелбет-Первая Лига

22 марта, 11:38

Президент «Торпедо» назвал бредом информацию о возможном увольнении Кононова

Константин Белов
Корреспондент
Олег Кононов.
Фото ФК «Торпедо»
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера Олега Кононова.
Ранее об этом сообщало издание Legalbet.

«Откуда вы это берете? Передайте привет журналисту, который это передал. Бред. Понятно, что это заказная история, чтобы дестабилизировать непростую ситуацию в клубе. К Кононову полное доверие. Он выстраивает в сложной обстановке новые требования к игре», — сказал Волнушкин «СЭ».

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года. Под его руководством клуб провел 3 матча: 1 ничья и 2 поражения. «Торпедо» после 23-го тура занимает 12-е место в первой лиге, набрав 28 очков.

Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Олег Кононов
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