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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:15

Президент «Торпедо» ответил, получает ли Полоз 3 миллиона рублей в месяц

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Дмитрий Полоз.
Фото ФК «Торпедо»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о зарплате полузащитника московского клуба Дмитрия Полоза.

— Правда ли, что Полоз получает 3 миллиона рублей в месяц?

— Нет. Мы никогда не говорим, кто сколько зарабатывает, но Полоз получает гораздо меньше. Вообще, вокруг «Торпедо» очень много вымыслов: за сколько мы покупаем футболистов, какие у нас зарплаты. Эта информация сильно преувеличивается. Контракт Полоза зарегистрирован в РФС. Там не могут его раскрывать, но когда видят, что пишут в медиа, то тоже, наверное, удивляются.

— Тем не менее он примерно на втором месте по зарплате в клубе? Рейна, Полоз...

— Вы не поверите, но нет. При менеджменте, который пришел с марта, нет ни одного игрока, приблизившегося бы по зарплате к футболистам, которые были подписаны в РПЛ.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 11 матчей в чемпионате Мелбет-Первой лиги и сделал одну результативную передачу.

Ярослав Савин. «Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Дмитрий Полоз
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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