Президент «Торпедо» Савин объяснил, почему в качестве домашней арены не удалось заявить стадион «Москвич»

Сегодня, 15:45
Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал ситуацию с домашним стадионом команды.
— Почему в качестве домашней арены не удалось заявить стадион «Москвич»?
— Арена не сертифицирована, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
— Но вы будете платить за БСА колосальные деньги.
— Да, колоссальные. Мы вынуждены арендовать стадионы, пока не построим свой.
— Аренда БСА — около 5 миллионов рублей за один матч?
— Возможно.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.