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Мелбет-Первая Лига

23 октября, 19:09

Президент «Торпедо» Савин оценил шансы Горлова стать главным тренером команды на постоянной основе

Алина Савинова
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Артема Горлова.

— Пока решения нет, он работает как исполняющий обязанности. После матча с «Шинником» он не может оставаться и.о? Да, по регламенту все так и есть, — приводит Metaratings.ru слова Савина.

— Решение по тренеру зависит от матча в Ярославле?

— Мы максимально помогаем Артему Сергеевичу, чтобы у него все получилось. После игры в Ярославле будем принимать решение. Большие ли шансы у Горлова стать полноценным главным тренером? Все зависит от него.

— Вы рассматриваете другие кандидатуры?

— В данный момент мы активно помогаем Артему Сергеевичу быть успешным в его роли.

Горлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо» в начале октября после ухода испанского специалиста Жозепа Клотета.

На данный момент московская команда занимает 7-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 21 очко за 15 туров. 28 октября «Торпедо» на выезде сыграет против «Шинника».

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Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-torpedo-savin-ocenil-shansy-gorlova-vozglavit-komandu-na-postoyannoi-osnove-298044/
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Артем Горлов
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