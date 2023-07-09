Сегодня, 14:41
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что пока не удалось найти подходящего кандидата на должность спортивного директора клуба.
— В мае, в июне вы говорили о том, что клуб в поисках спортивного директора. Вы нашли кандидата?
— Нет. Те кандидаты, которых мы хотели, отказываются, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.
— Почему?
— Видимо, у них есть более интересные предложения из дивизиона высшего.
— Правда ли, что одним из кандидатов был г-н Евменов из «Енисея»?
— Нет, не был. Мы с ним не вели переговоры.
По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.