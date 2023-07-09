Президент «Торпедо» Савин: «Есть ряд клубов в первой лиге, у которых бюджет наверняка больше, чем у нас»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин не согласился, что у московской команды самый большой бюджет в первой лиге.

«Думаю, у нас не самый большой бюджет в ФНЛ. Есть набор клубов, у которых бюджет наверняка больше, чем у нас. Мы не платим выше рынка. Более того, многие ребята, кто приходит к нам, идут на понижение. Достаточно много ребят, которые или присоединились к нам, или переподписаны, пошли на понижение, понимая ситуацию, что мы говорим про первую лигу, а не про РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.