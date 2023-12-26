Президент «Торпедо» уверен, что клуб вернется в РПЛ: «Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» выразил уверенность, что московскому клубу по силам вернуться в РПЛ.

— «Торпедо» на восьмом месте, восемь очков от зоны стыков и девять — от прямого выхода в РПЛ. Катастрофа?

— Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ. Но это и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить. Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно теперь прилагать еще больше усилий.

— На предсезонной встрече с болельщиками вы обещали пробежать марафон в том случае, если «Торпедо» не выйдет в РПЛ. Уже начинаете тренироваться?

— Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеется). Говорят, все будет нормально, бежать не придется.

— Шутки-шутками, но уже мало кто верит в ваше возвращение в этом сезоне.

— А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.