Президент «Торпедо» Савин: «Почти укомплектован. Трансферы должны до нас доехать»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Сергеем Жуковым оценил победу над махачкалинским «Динамо» (2:0) в первом туре первой лиги.

— Как оцените первую игру и перспективы?

— Оцениваю хорошо. Ребята большие молодцы, старались. Было волнение. Вернулись болельщики на стадион. Очень хотелось их порадовать. Ребята выложились по максимуму. Ушли все побитые, избитые. Кто-то поедет сейчас делать обследование. Выложились по полной.

— Чего сейчас не хватает «Торпедо», что бы выйти в РПЛ? Укомплектован ли состав?

— Почти укомплектован. Трансферы должны до нас доехать. Все будет хорошо. Самое главное, вернулись болельщики. Сегодня гнали всю команду вперед. Этого не хватало.

— В СМИ фигурировала фамилия Полоза.

— В СМИ очень много фамилий фигурирует. Мы очень много с кем общались. Список большой.