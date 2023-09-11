Президент «Торпедо» заявил, что Щенников не перейдет в клуб в летнее трансферное окно

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что клуб вышел из переговоров по переходу экс-футболиста ЦСКА Георгия Щенникова.

«Щенникова не будет в «Торпедо» в это трансферное окно. Причина? Переговоры не всегда завершаются успешно. Это была наша инициатива. К Георгию и его агенту никаких вопросов. Это было наше решение выйти из переговоров», — сказал Савин «СЭ».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.