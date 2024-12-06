Президент «Урал» Иванов — о результатах команды: «Выступили посредственно»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру и результаты команды в первой части сезона.

— Первая часть сезона завершена. Как бы оценили игру «Урала» и промежуточное третье место?

— Недоволен этим результатом. В ряде матчей меня не порадовала и наша игра. Несколько встреч свели вничью, когда не имели права этого делать! Были осечки. Так что хорошую оценку «Уралу» за первую часть сезона поставить не могу. Надо признать: выступили мы посредственно... И это при том что условия у ребят остались прежние. Контракты те же. Ничего никому не урезали. Мне кажется, футболисты должны были больше отдаваться игре. Что ж, весной чемпионат возобновится. С нас задачу никто не снимал. Будем бороться за выход в РПЛ, готовы к конкуренции.

— Считаете, много очков недобрали?

— Да, прилично. Но где-то, как мне кажется, и судьи повлияли. Имею в виду наш домашний матч с «Торпедо». Почему нам поставили пенальти в концовке? Уже даже компенсированное время закончилось, а судья позволил москвичам один угловой подать, второй... Мяч попал нашему игроку в руку — рефери указал на «точку».

Во встрече с «Чайкой» пропустили на последних секундах. Да вообще, во многих матчах упустили важные победы. Не хочется затрагивать тему арбитров, но... Ну вот смотрите. Мы обращаемся в ЭСК. Там признают, что в наши ворота пенальти поставили ошибочно, а в ворота соперников стоило назначить 11-метровый. Так самое интересное, что потом эти судьи работают в РПЛ.

Ничего против них не имею, но, на мой взгляд, они пока не готовы судить на таком уровне! Если им тяжело без ошибок принимать решения в такой рубке, как в ФНЛ, то зачем же их назначать на матчи элитного дивизиона? Да, они молодые, пока еще будут ошибаться. Но пусть они набьют шишек в первой лиге, а потом уже двигаются дальше. Ну что поделать... Пусть наши судейские органы решают. Просто, по моим ощущениям (надо еще посмотреть статистику), в ворота «Урала» чаще всех ставили пенальти.

«Урал» набрал 37 очков за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице. Лидером является «Балтика», у которой 45 баллов. На второй строчке располагается «Торпедо» с 43 очками.