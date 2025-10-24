Видео
24 октября, 16:10

Президент «Урала» Иванов поддержал инициативу правительства Свердловской области продать акции клуба: «Это хорошее дело»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о решении правительства Свердловской области продать 50 процентов акций клуба.

«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону — как скажут, так и будет. Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится. Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», — сказал Иванов «СЭ».

Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.

7

  • Saiga-спринтер

    Ты хфедюнька откель есчо вылупилси с пукой .. сдрызднесь и внюхни

    25.10.2025

  • Деп Б.Охта

    А можно узнать условия владения акциями ФК "Урал"? Сколько рублей за каждую акцию держатель должен платить в кассу клуба?

    24.10.2025

  • Фирсыч

    Он на свои деньги клуб содержит? На бюджетные любой может клуб содержать.

    24.10.2025

  • Федор

    Деревянная у тебя башка, А Григорий Викторович Голова!!! благодаря ему только клуб и существует и финансируется!

    24.10.2025

  • alexb2025personal

    Акции-то задарма продадут, а ведь даже потом продолжат платить команде. Только сейчас это госклуб и играют в нем, как ни крути, чиновники. А потом это уже будет не госклуб, будут уже не чиновники, но, наверное, источник финансирования будет тем же.

    24.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Уральский браток уже откопал кубышку заначки от общага и отслюнявил 12050 тысячных купюр (деревянными вестимо). Хорошо задарма пол клуба под свою табуреточку подложить.

    24.10.2025

  • Степочкин

    На ОЗОНе со скидкой 11.11 продаете ?

    24.10.2025

