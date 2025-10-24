Президент «Урала» Иванов поддержал инициативу правительства Свердловской области продать акции клуба: «Это хорошее дело»

24 октября, 16:10
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о решении правительства Свердловской области продать 50 процентов акций клуба.
«Они хозяева, решили продать. И это хорошо, я так считаю. Надо задавать вопросы региону — как скажут, так и будет. Но я поддерживаю это, нужны частно-государственные партнерства. Так будет проще и региону, и спонсорам. Это хорошее дело, если все случится. Останусь ли я в руководстве? Откуда я могу знать? Вдруг придет новый хозяин, который скажет, что Григорий Викторович не нужен. Не могу знать», — сказал Иванов «СЭ».
Всего планируется продать 12 050 обыкновенных акций «Урала» по цене 1 тысяча рублей за штуку. Постановление 23 октября подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
В Первой лиге сезона-2025/26 екатеринбургская команда с 27 очками за 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице. 16 октября «Урал» уступил «Факелу» (0:1) и вылетел из FONBET Кубка России.
Saiga-спринтер
25.10.2025
Деп Б.Охта
А можно узнать условия владения акциями ФК "Урал"? Сколько рублей за каждую акцию держатель должен платить в кассу клуба?
24.10.2025
Фирсыч
Он на свои деньги клуб содержит? На бюджетные любой может клуб содержать.
24.10.2025
Федор
Деревянная у тебя башка, А Григорий Викторович Голова!!! благодаря ему только клуб и существует и финансируется!
24.10.2025
alexb2025personal
Акции-то задарма продадут, а ведь даже потом продолжат платить команде. Только сейчас это госклуб и играют в нем, как ни крути, чиновники. А потом это уже будет не госклуб, будут уже не чиновники, но, наверное, источник финансирования будет тем же.
24.10.2025
Saiga-спринтер
Уральский браток уже откопал кубышку заначки от общага и отслюнявил 12050 тысячных купюр (деревянными вестимо). Хорошо задарма пол клуба под свою табуреточку подложить.
24.10.2025
Степочкин
На ОЗОНе со скидкой 11.11 продаете ?
24.10.2025