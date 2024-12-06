Григорий Иванов: «Понравилась фраза Акинфеева: «У меня один агент. Гинер»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как родители ломают судьбы молодым игрокам.

— А по Ишкову и Воронову пока нет предложений?

— Как нет? Конечно, есть! Да сейчас какие-то непонятные времена... Кто-то влезает ребятам в голову. Куда-то переманивают. Хорошо, что я знаю семью Ишкова. Илюха уже у нас давно. Он понимает, что его здесь никто не обманет! А другим что-то на стороне кто-то обещает... Знаете, недавно прочитал интервью Игоря Акинфеева. Мне очень понравились его слова: «У меня в карьере был только один агент. Гинер». И я полностью поддерживаю нашего великого вратаря. И отдаю должное Евгению Леннорычу. У него футболисты под его крылом. Ребята ему верят, он их не обманывает!

Я эту фразу Игоря привожу и нашим игрокам. Акинфеев мог сто раз себе найти другого агента, под его влиянием куда-то перейти. Но Игорь доверяет президенту клуба.

Так и должно быть. Не только в первой команде, но и в школе, академии. Пытаемся эту мысль до родителей донести. Современные родители очень амбициозные, хотят, чтобы их чада обязательно поехали в столицу, другую академию. Но потом все эти ребята возвращались, прятали глаза: возьмите обратно... Они не понимают, что в Москву едет вся страна! Сегодня условный Воронов там закрепился, а вскоре там появится другой мальчик посильнее его. И Воронов пойдет на мороз... В итоге судьбу парню исковеркают. Уезжай, когда ты окрепнешь! Вот и все. А то у нас мамы с папами считают, что маленький мальчик станет обязательно чемпионом мира, и сразу в Москву его везут...