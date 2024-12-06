Президент «Урала» Иванов — о Секуличе: «С ходу забил 8 мячей. Открытие сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал лучших игроков команды в первой части сезона.

— Лучший игрок «Урала» в первой части сезона?

— В целом не любитель кого-то выделять. Считаю, ярко и продуктивно отыграл Андрей Егорычев. На мой взгляд, Саниль Сунгатуллин здорово прибавил. Я им был не слишком доволен в прошлом сезоне, но сейчас он постепенно становится лидером «Урала». Да, бывают ошибки, он все-таки еще молод. Но в целом мне нравятся и его игра, и отношение к делу. Секулич пришел и сразу стал забивать. На его счету уже 8 мячей. Одно из открытий ФНЛ в этом году. Мишкич держит уровень. Егор Филиппенко, хоть и много пропустил из-за травмы, остается лидером раздевалки. А когда выходит на поле, не разочаровывает. Но главное — команда. Один в поле не воин.

«Урал» набрал 37 очков за 21 матч и занимает третье место в турнирной таблице первой лиги.