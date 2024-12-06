Григорий Иванов о своем здоровье: «Зачем про это писать? Это моя жизнь»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подчеркнул, что губернатор Свердловской области не увольнял Евгения Аверьянова с поста главного тренера команды.

— Раз уж эта информация появилась в Сети (в конце ноября журналист Иван Карпов написал, что Григорий Иванов болен раком. — Прим. «СЭ»), во-первых, желаем вам здоровья! А во-вторых, что говорят врачи?

— Да все нормально. Зачем это все писать...

Вообще про «Урал» публикуют много неточностей. Могу заявить, что наш губернатор никогда в жизни не говорил мне, какие решения я должен принимать по «Уралу». Повторяю, глава области никогда не влезал в жизнь нашей команды! При этом интересуется, в курсе событий. Но он не снимает и не назначает тренеров! А то пишут, что именно губернатор решил судьбу Евгения Аверьянова... Зачем? Никогда такого не было, чтобы губернатор зашел в раздевалку и заявил: вы не так играете. Никогда!

Зачем писать про мое здоровье? Это же моя личная жизнь. Я никому не рассказываю. Не стоит эту тему трогать. Все нормально. Вы же видите меня по телевизору на футболе. Я с командой. Каждый день хожу на работу. Что еще нужно?

— Ваша главная футбольная цель?

— Вернуть «Урал» в РПЛ. И, конечно, сейчас много внимания уделяем академии, нашей молодежи. Надо воспитывать игроков для сборной. Стремиться к этому.