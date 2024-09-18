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Сегодня, 01:11

Иванов: «У нас есть интерес к Юсупову. Нам бы сильно хотелось видеть Артура в «Урале»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о заинтересованности в услугах полузащитника Артура Юсупова, который после ухода из «Химок» находится без команды.

«У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим», — приводит слова Иванова Sport24.

По информации «СЭ», 35-летний футболист близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в первой лиге.

Артур Юсупов. Юсупов разорвал контракт с «Химками» спустя три месяца после подписания. Не сошлись характерами с Артигой

Источник: Sport24
Артур Юсупов
ФК Урал

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