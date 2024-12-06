Иванов — о Федотове: «Если Владимир Валентинович захочет поработать в «Урале», будем рады его видеть»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подтвердил, что общался с тренером Владимиром Федотовым по поводу возможной работы в клубе.

— Проходила информация, что вы можете пригласить Владимира Федотова, который долгое время выступал за «Уралмаш», за «Урал», а потом тренировал команду.

— Не скрою, имел с ним разговор. Но Владимир Валентинович — тренер очень высокой квалификации. Думаю, он будет востребован в РПЛ. Но если изъявит желание работать у нас, мы всегда рады видеть его в родных стенах, в городе. Он очень многое отдал и «Уралмашу», и «Уралу». Здесь, по сути, и начиналась его тренерская карьера.

— Значит, Федотова в «Урале» не будет?

— У каждого тренера своя планка, свой ориентир. Если у Владимира Валентиновича есть шанс поработать в РПЛ, он будет его ждать. А если захочет помочь «Уралу», всегда пожалуйста!

Последним клубом, который тренировал Федотов, был ЦСКА. В июне армейцы объявили о расторжении контракта со специалистом. Свою тренерскую карьеру Федотов начал именно в «Урале» в 2004 году, с июля 2009 по май 2010 года он возглавлял екатеринбургскую команду.