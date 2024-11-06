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Сегодня, 17:30

Президент «Урала» Иванов о Шатове-тренере: «Пока ему дали провести четыре игры»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему исполняющим обязанности главного тренера команды стал Олег Шатов.

6 ноября «Урал» объявил об отставке главного тренера Евгения Аверьянова.

— Почему именно сейчас решили расстаться с главным тренером команды Евгением Аверьяновым? «Урал» идет на четвертом месте, отставание от второй строчки — 6 очков.

— Ну... 6 очков — это все-таки не так уж и мало. Приняли вот такое решение. Знаете, я уже не раз говорил, что допустил ошибку в прошлом сезоне. Надо было раньше расставаться с Виктором Михайловичем Гончаренко. Команда уже нуждалась во встряске. Сейчас решил с этим не затягивать. Думаю, мы все сделали правильно. Встряхнули ребят. Евгений Геннадьевич Аверьянов — хороший тренер, мы ему благодарны за работу. Но ему пока, видимо, немного не хватило опыта. В итоге назначили исполняющим обязанности главного тренера Олега Шатова.

— Почему именно его?

— Он был сильным футболистом. Входил в штаб Аверьянова, показывает, что очень хочет стать тренером.

— Но у него ведь нет лицензии Pro?

— Все верно. Поэтому пока мы дали ему четыре игры. До зимней паузы. В этой ситуации посчитали, что нет смысла приглашать специалиста со стороны. Он просто-напросто не успеет за столь короткий срок разобраться в делах команды, в составе. Поэтому сейчас сделали ставку на своего тренера. Посмотрим, как Олег себя проявит. От этого и будем отталкиваться.

— Вам просто не кажется, что тренерского опыта у Шатова меньше, чем у Аверьянова?

— Да, так и есть. Согласен. Но когда-то же нужно начинать. Шатов знает изнутри, что происходит в «Урале». Все мы на него надеемся.

И. о. главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов и&nbsp;президент клуба Григорий Иванов. «Я затянул с отставкой Гончаренко. Сейчас решил, что нужна встряска». Президент «Урала» — о тренере Шатове и своем здоровье

«Урал» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2024/25 после 17 туров.

Шатов завершил карьеру футболиста в августе 2023 года. С июня 2024 года 34-летний россиянин входит в тренерский штаб «Урала».

Олег Шатов
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)

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