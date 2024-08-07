Президент «Урала» Иванов назвал главный минус первой лиги

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, с какими сложностями клуб столкнулся в первой лиге.

«Конечно, у нас возникли сложности. Нам пришлось оставлять всего четыре иностранца. Распустили всех. Плюс поля — здесь искусственных газонов больше натуральных. Почти везде играешь на искусственных полях. Это тоже огромный минус. Сейчас уже везде научились делать нормальные поля, надо везде стелить натуральный газон, во всех регионах, чтобы играть на них. Это и для футболистов лучше. Искусственное поле можно делать для тренировок, для детских команд. Но натуральное — это натуральное, оно нужно везде», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Урал» уступил «Акрону» в стыковых матчах и вылетел из РПЛ. После 4 туров ФНЛ команда из Екатеринбурга с 7 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.