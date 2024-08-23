Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, который сказал, что команду «ждет расстрел» в случае невыхода в РПЛ по итогам сезона.

Ранее чиновник рассказал о стоящей перед клубом задаче вернуться в главную лигу страны в эфире телеканала ОТВ.

«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — цитирует Иванова Sport24.

В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ впервые за 10 лет.

После 6 туров команда с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего тульского «Арсенала» на один балл.

В следующем туре екатеринбуржцы сыграют 24 августа на выезде с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске и начнется в 18:00 по московскому времени.