Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел

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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, который сказал, что команду «ждет расстрел» в случае невыхода в РПЛ по итогам сезона.
Ранее чиновник рассказал о стоящей перед клубом задаче вернуться в главную лигу страны в эфире телеканала ОТВ.
«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — цитирует Иванова Sport24.
В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ впервые за 10 лет.
После 6 туров команда с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего тульского «Арсенала» на один балл.
В следующем туре екатеринбуржцы сыграют 24 августа на выезде с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске и начнется в 18:00 по московскому времени.