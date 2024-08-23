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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:48

Президент «Урала» Иванов назвал неудачной шуткой слова министра спорта Свердловской области про расстрел

Владислав Маслов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, который сказал, что команду «ждет расстрел» в случае невыхода в РПЛ по итогам сезона.

Ранее чиновник рассказал о стоящей перед клубом задаче вернуться в главную лигу страны в эфире телеканала ОТВ.

«Знаю, что Рапопорт так пошутил. Это у него такая шутка, и я считаю, неудачная. Мы постоянно с ним на связи, и сегодня это тоже обсудили. Это шутка, не более. Под «расстрелом» он высказал свою озабоченность, и дальше развил свою мысль. Надо же понимать, что мы переживаем за футбол в регионе. Я не воспринимаю это всерьез, и вы не воспринимайте», — цитирует Иванова Sport24.

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В сезоне-2023/24 «Урал» в стыковых матчах уступил «Акрону» с общим счетом 2:3 и вылетел из РПЛ впервые за 10 лет.

После 6 туров команда с 13 очками занимает 2-е место в турнирной таблице первой лиги, отставая от лидирующего тульского «Арсенала» на один балл.

В следующем туре екатеринбуржцы сыграют 24 августа на выезде с «Нефтехимиком». Матч пройдет в Нижнекамске и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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