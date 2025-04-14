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Мелбет-Первая Лига

14 апреля, 15:40

Президент «Урала»: «Договорняк с «Нефтехимиком»? Хорош херней заниматься! Я даже не здоровался с тренером гостей!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги мог иметь договорной характер.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог носить договорной характер. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.

— Ну вот что я вам сейчас должен сказать? Какую ситуацию прокомментировать, — возмутился Григорий Иванов. — Я чуть с ума не сошел после первого тайма! Мы же проигрывали 0:2. А теперь пишут про какой-то договорной матч... Хватит херней заниматься! Обалдели? Ну что за люди... Как можно опять про нас такое писать?!

— Пишут, что в перерыве вы подходили к главному тренеру «Нефтехимика» Кириллу Новикову...

— Я? Подходил? Да я даже с ним не здоровался. Вы чего?

— И вы его не знаете?

— Сын Автогена? Папа у него Автоген (Александр Новиков — бывший защитник «Динамо», имел прозвище автоген) Знаю, конечно, но я к нему не подходил. Повторюсь, мы даже вчера не здоровались.

— Почему не здоровались?

— Да я его не видел даже. Ни до, ни после игры. Можете у него спросить. Такого не было! Херня какая-то.

— Откуда тогда пошла эта информация?

— Я-то откуда знаю? Кирилл — хороший тренер. Но я с ним никогда не общался.

— Но это правда, что в перерыве вы устроили команде разнос за первый тайм?

— Конечно. А как я должен был реагировать? Устроил... Да.

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов.«Обалдели? Какой договорняк?! Я даже не здоровался вчера с сыном Автогена!» Интервью президента «Урала»
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Григорий Иванов (руководитель)
Кирилл Новиков
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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