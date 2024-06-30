Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос, останется ли в команде Бикфалви

Президент «Урала» Григорий Иванов пока не уверен, что Эрик Бикфалви продолжит выступать за команду в первой лиге. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

— А что будет с Бикфалви?

— У Эрика в семье произошла трагедия. Он на несколько дней улетал домой. Сейчас к нам присоединился. Пока готовится к сезону, провел несколько индивидуальных тренировок. А дальше посмотрим, решим.

— Значит, есть шанс, что сыграет еще и в ФНЛ?

— Шанс есть у всех. Пока он готовится к чемпионату.

— Как быстро договорились с Ионовым по продлению контракта?

— Алексей большой профессионал. Он очень правильно относится к футболу, к тренировкам, к себе. Даже не сомневался, что нужно его постараться сохранить. Хорошо, что договорились.

В минувшем сезоне 36-летний Бикфалви провел 27 матчей за «Урал» во всех турнирах, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами. Его контракт с клубом из Екатеринбурга рассчитан до лета 2025 года.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ в Мелбет-Первую лигу, уступив «Акрону» по сумме двух стыковых матчей (2:3).