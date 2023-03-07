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Сегодня, 10:29

Президент «Урала» Иванов — о компенсации от «Левски»: «Нужно заплатить больше денег, чем они нам компенсируют»

Президент «Урала» Иванов поделился мнением о компенсации от «Левски»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча на сборах в ОАЭ.

«Будем ли настаивать на компенсации от «Левски»? Нужно подавать определенные документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее стало известно, что болгарская команда подверглась критике со стороны болельщиков и приняла решение отказаться от матчей против «Спартака» и «Урала».

ФК Левски
ФК Урал
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