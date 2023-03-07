Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, получил ли клуб компенсацию от болгарского «Левски» за отмену товарищеского матча на сборах в ОАЭ.

«Будем ли настаивать на компенсации от «Левски»? Нужно подавать определенные документы и заплатить больше денег, чем они нам компенсируют. Но мы будем требовать. Думаю, мы договоримся с «Левски», — сказал Иванов «СЭ».