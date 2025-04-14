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Мелбет-Первая Лига

14 апреля, 15:55

Президент «Урала» Иванов: «Зачем пишут, что защитник «Нефтехимика» не мешал нам забивать?! Чтобы меня нервировать!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о том, что матч с «Нефтехимиком» (3:2) в 28-м туре Мелбет-Первой лиги мог иметь договорной характер.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог носить договорной характер. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.

— Просто некоторых смущает то, как действовали защитники гостей, когда забивал Бевеев

— Да что ж такое... Почему все придумывают на ровном месте? Вы бы видели счастье Бевеева... У нас же забивают только защитники. С «КАМАЗом» дубль оформил Итало, теперь Бевеев. Разве плохо? Зачем все время искать негатив? Почему никто не пишет, как шикарно сыграл Бевеев! Убрал соперника и в дальний угол попал. Технично все. Покатил туда, куда надо! Причем тут игрок «Нефтехимика»?

— Имеют в виду второй гол, когда Кахидзе отошел в сторону.

— А что — второй гол? Ну что за бред? Защитник стоял в стороне и ничего не делал... А Бевеев забил, да? Ну заканчивайте уже! Зачем такое писать. Нервировать меня! Чего они мне желают? Слов нет!

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов.«Обалдели? Какой договорняк?! Я даже не здоровался вчера с сыном Автогена!» Интервью президента «Урала»
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Григорий Иванов (руководитель)
Футбол
Первая лига
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ФК Нефтехимик
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