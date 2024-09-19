Президент «Урала» Иванов — о Бикфалви: «Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру ветерана команды Эрика Бикфалви.

— Эрик Бикфалви не перестает вас удивлять? Пропустил начало сезона, вернулся в строй и во втором своем матче забил породистый гол в Нижнекамске.

— Бикфалви непросто. Он второй год подряд пропускает предсезонную подготовку. В прошлый раз приехал на сборы с травмой, сейчас ему тоже не удалось потренироваться с командой летом, перед стартом чемпионата. Так что ему еще нужно набрать кондиции. При этом Эрик есть Эрик. Он всегда готов помочь «Уралу». Ничего страшного в том, что он не вышел в старте против «Арсенала». Так и было задумано. Появился на поле во втором тайме, чуть не сравнял счет. Как вы заметили, забил породистый гол «Нефтехимику», отдал голевую передачу Секуличу в игре с «Ротором». Так что все нормально. Эрик держит марку, на него все надеются. Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень. Я же вижу, с какой страстью Эрик тренируется! — сказал «СЭ» Иванов.

Бикфалви в нынешнем сезоне первой лиги провел 5 матче и забил 1 гол. После 10 туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).