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Сегодня, 12:15

Иванов — о контракте с Юсуповым: «Уралу» нужен опытный футболист в опорную зону»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему в команде решили подписать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым.

— Почему решили подписать 35-летнего Артура Юсупова, который не имел игровой практики в «Химках»?

— Это решение тренерского штаба, селекционного отдела. Я его поддерживаю. Нам нужен опытный футболист в опорную, центральную зону. Артур поиграл на высоком уровне. Считаю, мы ничем не рискуем. Он должен нам помочь.

— В какой он сейчас физической форме?

— Тут тренерский штаб вам лучше ответит. Собираемся завтра его заявить на сезон. Да, в «Химках» Юсупов не играл, но он точно себя не запустил. Артур же не сидел где-то на лавочке, пиво не пил, а тренировался. Он профессионал. Не думаю, что возникнут проблемы с «физикой». Просто ему надо найти взаимопонимание с партнерами, сыграться. Возможно, на это уйдет какое-то время.

Сроки соглашения с 35-летним россиянином не сообщаются. 14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. Юсупов присоединился к «Химкам» 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

 
Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

 

Артур Юсупов
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)

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