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Президент «Урала» Иванов: «Будем рады видеть Шатова в тренерском штабе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник команды Олег Шатов может войти в ее тренерский штаб.

«Будем рады видеть Олега в тренерском штабе «Урала», потому что в прошлом это наш футболист, а в будущем — отличный тренер. С удовольствием буду рад видеть Олега в клубе — он постоянно помогает команде, болеет за «Урал», — цитирует Иванова Sport24.

33-летний Шатов приостановил карьеру летом прошлого года. Он выступал за «Урал», «Рубин», «Зенит», «Краснодар» и «Анжи». На его счету 2 гола в 28 матчах за сборную России.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ. Команда проиграла «Акрону» (0:2, 2:1) в стыковых матчах и вылетела в первую лигу.

Источник: Sport24
Олег Шатов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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