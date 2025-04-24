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Сегодня, 11:52

Президент «Урала» Иванов: «Не понимаю, почему Бикфалви связал свой уход с Шатовым»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова бывшего игрока команды Эрика Бикфалви о причинах ухода.

Ранее 37-летний румынский полузащитник заявил, что его не хотел видеть в команде Олег Шатов, который стал тренером «Урала» в ноябре 2024 года.

Эрик Бикфалви.Бикфалви заявил, что ушел из «Урала» из-за Шатова: «Он сказал, что не хочет видеть меня в команде»

«Не понимаю, что он имел в виду, и почему связал свой уход с приходом Олега. Повторюсь, уход Эрика — это решение клуба. На этом все», — приводит слова Иванова Sport24.

24 апреля «Урал» объявил, что организует торжественные проводы Бикфалви 24 мая.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 года по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.

Источник: Sport24
Григорий Иванов (руководитель)
Олег Шатов
Эрик Бикфалви
Футбол
Первая лига
ФК Урал
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