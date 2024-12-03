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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 17:30

Президент «Урала» — о результатах команды: «Некоторые игры провалили, но будем бороться за путевку в РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии «СЭ» поделился мнением о результатах команды по итогам первой части сезона первой лиги.

«Чемпионат закончится в мае, тогда и будем подводить главные итоги. На данный момент мы занимаем четвертое место в лиге. Некоторые игры провалили, но мы будем бороться за путевку в РПЛ. Ждем зимние сборы, где будем активно готовиться к весенней части сезона», — сказал Иванов «СЭ».

«Урал» после 17-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков.

Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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