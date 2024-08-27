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Сегодня, 17:28

Президент «Урала» заявил, что руководство и тренеры «Урала» уйдут в отставку, если клуб не вернется в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что произойдет, если команда не сумеет вернуться в РПЛ в текущем сезоне.

«Я думаю, что все руководство, тренерский штаб — должны будут уйти в отставку, это однозначно. Сокращение поддержки — это тоже вправе руководство решать, как они будут это видеть. Не должно быть так: если нам поставили задачу... Мы сами для себя эту задачу поставили, и, если мы ее не выполним, мы должны отвечать. Думаю, что и контракты будут срезаться», — сказал Иванов в эфире ОТВ.

«Урал» финишировал на 14-м месте в РПЛ в сезоне-2023/24. В стыковых матчах екатеринбуржцы проиграли «Акрону» (0:2, 2:1). Команда впервые за 11 лет покинула высший российский дивизион.

После 7 туров «Урал» с 14 очками занимает второе место в первой лиге. В последнем матче команда Евгения Аверьянова на выезде сыграла вничью с «Нефтехимиком» (1:1). 31 августа «Урал» на своем поле примет «Аланию» в матче 8-го тура.

Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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