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Сегодня, 17:07

Президент «Велеса»: «В ПФЛ играть не хочется, нет мотивации и драйва»

Алина Савинова
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Президент «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, когда будет принимать решение по поводу будущего клуба.

«Посмотрим, что вообще делать с этим результатом. В ПФЛ [прошлое название второй лиги ФНЛ] играть не хочется. Особой мотивации нет. Нет драйва. Поживу пару недель с этой историей и посмотрю, что делать. Чтобы было решение, нужно понимание, кто точно останется. Может быть, кто-нибудь откажется от выступления в ФНЛ. В прошлом сезоне так «КАМАЗ» остался в лиге. Результаты еще не утверждены. Могут всплыть какие-то моменты», — приводит «РБ Спорт» слова Шиленкова.

В заключительном туре сезона, который состоялся 3 июня, «Велес» уступил «Балтике» со счетом 1:2. Команда заняла 15-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 33 очка, и вылетела из первой лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-velesa-v-pfl-igrat-ne-hochetsya-net-motivatsii-i-drajva/
Футбол
Первая лига
ФК Велес
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