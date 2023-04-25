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Сегодня, 12:52

Президент ялтинского «Рубина»: «Уверен, что аттестация будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге»

Алина Савинова
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Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников ответил на вопрос о лицензировании команды для выступления во второй лиге.

«Клуб на постоянной связи с Комитетом по лицензированию. Вчера мы направили в Футбольную национальную лигу все документы, необходимые для прохождения процедуры спортивной аттестации. Нам были даны рекомендации по стадиону «Авангард», на котором выступает команда. Совместно с администрацией стадиона и города исправляем имеющиеся незначительные несоответствия. Уверен, что аттестация нами будет успешно пройдена, и мы начнем выступать во второй лиге чемпиона России. Для клуба и города наступит новый этап развития» — цитирует Шапошникова Metaratings.ru.

В понедельник пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о готовности принять в состав участников второй лиги четыре клуба из Крыма в случае прохождения ими процедуры аттестации ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-fk-rubin-yalta-uveren-chto-attestaciya-budet-uspeshno-proidena-i-my-nachnem-vystupat-vo-vtoroi-lige-246025/
Футбол
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