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Сегодня, 13:45

Прохин заявил, что Радимов был жестким тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ростова», воспитанник «Зенита» Данила Прохин поделился мнением о бывшем главном тренере «Зенита-2», легенде петербургского клуба Владиславе Радимове.

«Как Радимов тренер? Такой же жесткий, как и футболист. За словом в карман вообще не лезет. Если надо жестко напихать — ноль проблем. Еще он крутой мотиватор. Между «Зенитом-2» и «Ленинградцем» уже много лет серьезное противостояние. Даже несмотря на то, что это Вторая лига. Помню, как перед одним из таких «питерских» дерби, Николаич зашел в раздевалку и сказал: «Все говорят, что у нас нет своих воспитанников. Выходите сегодня и доказывайте, что они есть!» В итоге весь состав был из воспитанников», — приводит слова Прохина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-yesli-nado-zhestko-napikhat-nol-problem-prokhin-o-radimove-s-kotorym-on-rabotal-v-zenite-2
Владислав Радимов
Данила Прохин
Футбол
ФК Зенит-2
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