Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в составе подмосковной команды после вылета из РПЛ.

«Сейчас идет работа спортивного департамента по реформированию команды. У полузащитника Жаниу Бикела заканчивается контракт в этом месяце, он покидает клуб, также выставлены на трансфер защитник Кристиан Тассано и нападающий Маркос Гильерме. В ближайшее время будут расторгнуты контракты с полузащитниками Лачезаром Котевым и Романом Мори Гбане», — сказал Оленев «СЭ».

По итогам сезона «Химки» заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу.