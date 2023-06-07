Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 09:30

Пять футболистов в ближайшее время покинут «Химки»

Константин Белов
Корреспондент
Роман Мори Гбане.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал изменения в составе подмосковной команды после вылета из РПЛ.

«Сейчас идет работа спортивного департамента по реформированию команды. У полузащитника Жаниу Бикела заканчивается контракт в этом месяце, он покидает клуб, также выставлены на трансфер защитник Кристиан Тассано и нападающий Маркос Гильерме. В ближайшее время будут расторгнуты контракты с полузащитниками Лачезаром Котевым и Романом Мори Гбане», — сказал Оленев «СЭ».

По итогам сезона «Химки» заняли 15-е место в РПЛ и вылетели в первую лигу.

Первая лига
ФК Химки
Жаниу Бикел
Кристиан Тассано
Лачезар Котев
Маркос Гильерме
Николай Оленев
8
0
Читайте также
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщики «Шинника» обратились к губернатору Ярославской области