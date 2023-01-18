Рабочая группа ФНЛ намерена совершить визит в Крым в феврале

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Делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) намерена совершить рабочий визит в Крым в феврале.
«На данном этапе футбольные клубы из Крыма и Севастополя приглашаются к участию в традиционных подготовительных семинарах РФС, в частности по работе сотрудников безопасности. Футбольная национальная лига планирует в феврале очередной рабочий визит на полуостров. Сделаем это расширенным составом, включая представителей вещателя, агрономической службы, департамента по организации и проведению соревнований и безопасности», - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФНЛ.
Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/2024.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования