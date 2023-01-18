Рабочая группа ФНЛ намерена совершить визит в Крым в феврале

Делегация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) намерена совершить рабочий визит в Крым в феврале.

«На данном этапе футбольные клубы из Крыма и Севастополя приглашаются к участию в традиционных подготовительных семинарах РФС, в частности по работе сотрудников безопасности. Футбольная национальная лига планирует в феврале очередной рабочий визит на полуостров. Сделаем это расширенным составом, включая представителей вещателя, агрономической службы, департамента по организации и проведению соревнований и безопасности», - приводит ТАСС слова представителей пресс-службы ФНЛ.

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/2024.