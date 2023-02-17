Дугалич: «Армавирское «Торпедо» вылетело из ФНЛ при Карпине, потому что не хватило дисциплины»

Бывший защитник армавирского «Торпедо» Раде Дугалич рассказал о работе под руководством Валерия Карпина.

«Чувствовался ли в Карпине в то время потенциал большого тренера? Знали, что будут серьезные требования в «Торпедо». Я много слышал о его работе тренером, знал о его игровой карьере. Он с самого начала делал уклон на дисциплину, а также много внимания уделял молодым игрокам, помогал им раскрыть свой потенциал. Валерий Георгиевич много чему меня научил, в команде он пользовался большим авторитетом. Карпин говорил, что из того состава «Торпедо» многим ребятам не хватало дисциплины. Это и повлияло, в большинстве своем, на то, что он не смог добиться с Армавиром больших результатов. Да, у нас было много молодых, но были и ребята с опытом, которые могли что-то показать на поле. Однако так получилось, что после первого сезона «Торпедо» вылетело из ФНЛ. Мы не были хуже других, просто, мое мнение, нам не хватило дисциплины», — приводит слова Дугалича Metaratings.ru.

Сербский защитник выступал за «Торпедо» в сезоне-2015/16. За армавирскую команду он провел 34 матча, отметившись двумя результативными передачами. По итогам сезона «Торпедо» заняло 18-е место и вылетело из ФНЛ.