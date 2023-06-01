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Сегодня, 07:20

Радимов: «Если «Ленинградец» будет играть на «Петровском», стадион надо приводить в порядок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выход в Первую лигу футбольного клуба «Ленинградец», тренером которого является Сергей Кирьяков.

— Во-первых, поздравляю Серегу Кирьякова и всех ребят, — цитирует «РБ Спорт» Радимова. — Там много питерских пацанов, больше того, некоторые прошли через «Зенит-2». Отлично, что в Первой лиге будет команда из Петербурга, но одна проблема есть. Если они будут играть на «Петровском», стадион надо приводить в порядок. Там сейчас сиденья странно установлены через одно, поле в очень плохом состоянии... Чья это задача — клуба или города — я не знаю. Но не хочется, чтобы команда выходила и играла на такой арене.

— Появление «Ленинградца» в подэлитном дивизионе даст стимул тем молодым, кто не попадает в «Зенит»?

— Это хороший трамплин, не надо уезжать из этого города. Другое дело, будет ли качество соответствовать или нет. И какой там бюджет у «Ленинградца», никто же не знает. Если они хотят усилиться и серьезно этим заниматься, то это было бы неплохо.

— Насколько нынешний «Ленинградец» готов к Первой лиге? Вы ведь с ними осенью играли во главе «Зенита-2»...

— Ну, например, с той же «Балтикой», оформившей путевку в РПЛ, им точно не соперничать. И усиливаться команде надо, если они хотят бороться за высокие места. Нужны футболисты, у которых есть опыт игры, не у всех в «Ленинградце» он есть. Потому что Первая лига — это очень тяжелая история, честно скажу. И дистанция длинная, и восстановление, и перелеты, от матча к матчу надо идти. Там очень много работы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-v-e-lite-rossijskogo-futbola-leningradets-predstavlyayu-tol-ko-v-teorii/
Владислав Радимов
Футбол
Первая лига
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