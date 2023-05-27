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Сегодня, 21:14

Рахимов ответил, получит ли Слуцкий медаль за победу «Рубина» в ФНЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о возможном награждении экс-наставника казанцев Леонида Слуцкого.

«Вопрос не ко мне. Есть регламент. Я не сторонник того, чтобы оценивать работу кого-то из тренеров. В футболе так бывает, что бывают темные полосы. Он провел с клубом хорошие отрезки. Если заслужил, то ему отправят. Но это не ко мне вопрос. Регламент не читал и не знаю», — заявил Рахимов.

Сегодня, 27 мая, «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 33-го тура первой лиги и стал победителем ФНЛ в сезоне-2022/23.

В эфире «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Мне, безусловно, приятно, что «Рубин» вернулся, и я тоже принял в этом участие. По регламенту я должен получить медаль, все-таки отработал 19 туров».

ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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