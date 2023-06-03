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Сегодня, 18:14

Рахимов: «Вылет «Уфы» из первой лиги — это больно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что чувствует после вылета «Уфы» из первой лиги.

«Это больно, потому что в клубе много людей, с кем я работал. Переживал за «Уфу», но, к сожалению, к этому шло несколько лет: если «Уфа» вылетит из премьер-лиги, то дальше будет очень сложно. Так и получилось. Я и перед последним матчем желал, чтобы все получилось хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Рахимова.

58-летний специалист возглавлял «Уфу» с 2020 по 2021 год.

«Уфа» потерпела поражение от «Кубани» в матче 34-го тура первой лиги (1:2), который прошел 3 июня. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 32 очка, и вылетела во вторую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rashid-rahimov-vy-let-ufy-iz-pervoj-ligi-e-to-bol-no/
Рашид Рахимов
Первая лига
ФК Уфа
0
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