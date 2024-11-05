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Сегодня, 05:20

Гаджимурадов: «Твердая середина — то, что мы точно можем гарантировать болельщикам «СКА-Хабаровска»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «СКА-Хабаровска» Рамазан Гаджимурадов рассказал, на что команда может рассчитывать в этом сезоне первой лиги.

«У нас собралась на 80 процентов новая команда. Мы притирались друг к другу, пробовали разные тактические варианты, сейчас подобрали схему, начали играть и выправлять ситуацию.

Это Первая лига. Если ты три матча подряд выиграешь, то уже будешь среди лидеров, если три проиграл, то свалишься в подвал. Высокая плотность в таблице среди команд, но не буду загадывать. Твердая середина — то, что мы точно можем гарантировать болельщикам», — цитирует Metaratings.ru Гаджимурадова.

После 17 туров в нынешнем сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровск» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК СКА-Хабаровск

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