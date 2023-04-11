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Сегодня, 19:01

Рахимов заключит контракт с «Рубином» до конца сезона

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Рубин» договорился о подписании контракта с Рашидом Рахимовым до конца сезона с возможностью продления соглашения в случае, если клуб выйдет в РПЛ.

Ранее о договоренности тренера с клубом сообщил «РБ Спорт».

Завтра утром нового специалиста представят команде на клубной базе. Вероятно, в среду «Рубин» объявит об отставке Юрия Уткульбаева и назначении нового тренера.

Последним клубом, в котором работал 58-летний тренер, была «Уфа». Рахимов покинул команду в апреле 2021 года.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги, набрав 47 очков за 26 туров.

Рашид Рахимов
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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