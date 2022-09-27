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27 сентября, 12:15

РФС наказал «Рубин» за агентский долг при трансфере Деспотовича в 2020 году

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Джордже Деспотович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», сегодня в ходе заседания палаты по разрешению споров РФС «Рубин» получил наказание за агентскую задолженность при переходе нападающего Джордже Деспотовича.

На казанский клуб наложен запрет на регистрацию новичков до тех пор, пока не будут погашены долги.

Деспотович переходил в «Рубин» в июле 2020 года из «Оренбурга». С этого времени за два года казанский клуб не выплатил агентскую компенсацию, после чего представители игрока обратились в палату по разрешению споров РФС. В ходе заседания представитель от «Рубина» признал вину клуба и факт нарушения.

Ранее казанский клуб получил другое наказание от РФС — за долг при переходе хавбека Александра Ломовицкого, который летом перешел в «Химки» на правах аренды. Таким образом, «Рубину» предстоит погасить две задолженности, чтобы снять с клуба запрет на регистрацию новичков.

Джордже Деспотович
Первая лига
РФС
ФК Рубин (Казань)
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