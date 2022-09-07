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7 сентября, 16:22

На «Рубин» наложат запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого

Владислав Зимагулов
Корреспондент

По информации «СЭ», РФС наложит запрет на регистрацию новичков на «Рубин» из-за долгов перед агентом бывшего футболиста казанцев Александра Ломовицкого, который летом перешел в «Химки».

Накануне в РФС прошло заседание палаты по разрешению споров, по итогам которого удовлетворили претензию к «Рубину».

Ранее казанцы не выплатили представителю Ломовицкого агентские выплаты. РФС в качестве обеспечительной меры наложит на клуб запрет на регистрацию новичков на 30 дней, он может быть снят в случае выплаты клубом задолженности.

Александр Ломовицкий
Футбол
РФС
ФК Рубин (Казань)
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В «Рубине» подтвердили запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед агентом Ломовицкого