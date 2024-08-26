РФС объявил о начале тестирования системы ВАР на матчах первой лиги

Российский футбольный союз начинает тестирование системы ВАР на матчах Мелбет-первой лиги, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что на первом этапе ВАР будет работать на домашних матчах двух клубов — «Родины» и «Черноморца». Именно на стадионах этих команд было установлено оборудование, необходимое для работы системы.

«Мы очень благодарны руководителям клубов «Родина» и «Черноморец», которые согласились участвовать и помогать нам с внедрением ВАР в первой лиге. В предыдущих сезонах мы использовали ВАР точечно на некоторых матчах, но только сейчас эта работа стала системной. Надеюсь, что и другие клубы Мелбет-первой лиги в будущем присоединятся к проекту», — приводит пресс-служба РФС слова председателя судейского комитета организации Павла Каманцева.

Первым матчем с использованием ВАР станет встреча 7-го тура «Родина» — «Ротор», которая пройдет 26 августа на стадионе «Сапсан Арена» в Москве и начнется в 19.30 по местному времени.