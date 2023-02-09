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Сегодня, 17:46

РФС обязал «Рубин» выплатить задолженность агентам

Мария Гусева
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала казанский «Рубин» выплатить задолженности агентам по заключению контрактов с семью игроками, сообщается на сайте организации.

Всего было удовлетворено девять заявлений аккредитованных РФС агентов в отношении «Рубина» с требованием выплатить частично или в полном объеме задолженности по заключению соглашений с Александром Ломовицким, Виталием Лисаковичем, Олегом Шатовым, Джордже Деспотовичем, Ин Бом Хваном, Карлом Старфельтом и Михаилом Костюковым.

Также за задержку платежей за оказанные посреднические услуги «Рубин» обязан будет заплатить штраф. На казанский клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данный запрет может быть снят по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед аккредитованными РФС посредниками.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

Источник: https://rfs.ru/news/217489
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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