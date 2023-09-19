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Сегодня, 18:01

РФС отменил пожизненное отстранение начальника «Динамо» Брянск Корнеева

Руслан Минаев
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РФС отменил пожизненное отстранение от спорта для бывшего начальника брянского «Динамо» Валерия Корнеева, сообщает пресс-служба организации.

Спортивному функционеру назначено условное отстранение от футбола сроком на 5 лет.

«Динамо» (Брянск) и начальник команды были наказаны за предоставление ложной информации в ФНЛ в 2020-м касательно количества зараженных коронавирусом футболистов.

Тогда после проверки стало известно, что в играх за «Динамо» принимали участие игроки, сдавшие положительные тесты на COVID-19.

Источник: РФС
ФК Динамо (Брянск)
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 Алания 10 6 2 2 12-8 20
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 Динамо Мх 10 5 3 2 11-5 18
3
 Акрон 10 5 2 3 15-7 17
4
 Торпедо 10 5 2 3 10-9 17
5
 Сокол 10 5 2 3 12-14 17
6
 Шинник 10 5 1 4 11-12 16
7
 Тюмень 10 4 3 3 15-11 15
8
 СКА-Хаб. 10 4 3 3 12-10 15
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 Химки 10 4 2 4 11-11 14
10
 Родина 10 3 5 2 17-11 14
11
 КАМАЗ 10 3 4 3 7-8 13
12
 Арсенал 10 3 4 3 9-11 13
13
 Черноморец 10 2 7 1 11-9 13
14
 Енисей 10 3 2 5 13-14 11
15
 Ленинградец 10 2 5 3 6-10 11
16
 Нефтехимик 10 3 1 6 8-14 10
17
 Кубань 10 1 2 7 5-12 5
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22.09 19:30
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
23.09 11:30
Енисей – Черноморец
 - : -
23.09 16:00
Динамо Мх – Сокол
 - : -
23.09 16:00
Кубань – Тюмень
 - : -
23.09 17:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
23.09 17:00
Волгарь – Арсенал
 - : -
23.09 17:30
Химки – Ленинградец
 - : -
23.09 18:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
23.09 18:00
Родина – Шинник
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