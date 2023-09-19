РФС отменил пожизненное отстранение начальника «Динамо» Брянск Корнеева

Сегодня, 18:01
РФС отменил пожизненное отстранение от спорта для бывшего начальника брянского «Динамо» Валерия Корнеева, сообщает пресс-служба организации.
Спортивному функционеру назначено условное отстранение от футбола сроком на 5 лет.
«Динамо» (Брянск) и начальник команды были наказаны за предоставление ложной информации в ФНЛ в 2020-м касательно количества зараженных коронавирусом футболистов.
Тогда после проверки стало известно, что в играх за «Динамо» принимали участие игроки, сдавшие положительные тесты на COVID-19.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|10
|6
|2
|2
|12-8
|20
|
2
|Динамо Мх
|10
|5
|3
|2
|11-5
|18
|
3
|Акрон
|10
|5
|2
|3
|15-7
|17
|
4
|Торпедо
|10
|5
|2
|3
|10-9
|17
|
5
|Сокол
|10
|5
|2
|3
|12-14
|17
|
6
|Шинник
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|
7
|Тюмень
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|
8
|СКА-Хаб.
|10
|4
|3
|3
|12-10
|15
|
9
|Химки
|10
|4
|2
|4
|11-11
|14
|
10
|Родина
|10
|3
|5
|2
|17-11
|14
|
11
|КАМАЗ
|10
|3
|4
|3
|7-8
|13
|
12
|Арсенал
|10
|3
|4
|3
|9-11
|13
|
13
|Черноморец
|10
|2
|7
|1
|11-9
|13
|
14
|Енисей
|10
|3
|2
|5
|13-14
|11
|
15
|Ленинградец
|10
|2
|5
|3
|6-10
|11
|
16
|Нефтехимик
|10
|3
|1
|6
|8-14
|10
|
17
|Кубань
|10
|1
|2
|7
|5-12
|5
|
18
|Волгарь
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
|22.09
|19:30
|
КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|23.09
|11:30
|
Енисей – Черноморец
|- : -
|23.09
|16:00
|
Динамо Мх – Сокол
|- : -
|23.09
|16:00
|
Кубань – Тюмень
|- : -
|23.09
|17:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|23.09
|17:00
|
Волгарь – Арсенал
|- : -
|23.09
|17:30
|
Химки – Ленинградец
|- : -
|23.09
|18:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|23.09
|18:00
|
Родина – Шинник
|- : -