РФС отстранил тренера молодежной команды «Нефтехимика» на три года за организацию договорного матча

КДК РФС дисквалифицировал тренера молодежной команды «Нефтехимика» Владислава Французова за организацию договорного матча, сообщается на официальном сайте РФС. Специалисту запретили вести любую связанную с футболом деятельность на три года, а также оштрафовали на 100 тысяч рублей. Подробности организации договорного матча Французовым не уточняются. Специалист занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола и тренера-преподавателя «Нефтехимика».