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Сегодня, 17:33

РФС выдал «Арсеналу» лицензию для участия в РПЛ

Руслан Минаев
Сергей Ткачев.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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«Арсенал» получил от Российского футбольного союза (РФС) лицензию РФС-1 для участия в сезоне-2024/25 Российской премьер-лиги.

«В соответствии с п.4.12. Приложения III Правил выдать Лицензию РФС I АНО ПФК «Арсенал» г. Тулы на спортивный сезон-2024/25 с условиями устранения выявленных несоответствий требованиям Правил», — говорится в сообщении на сайте союза.

17 мая РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии.

Ранее «Арсенал» гарантировал себе участие в стыковых матчах с клубами РПЛ и теперь сможет принять участие в этих встречах.

Источник: РФС
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
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