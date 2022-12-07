Билялетдинов высказался о возможном уходе Сайманова с поста гендиректора «Рубина»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможном уходе Рустема Сайманова с поста генерального директора клуба.

«Слышал эту новость. Наверное, он уходит вслед за Слуцким. У них была достаточно крепкая связка. Работали вместе на результат. Может быть, связано с этим уход Сайманова», — сказал Билялетдинов «СЭ».

По информации «СЭ», Сайманов может покинуть свой пост, который занимает с 2018 года, в ближайшее время.

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» по собственному желанию 15 ноября. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

Казанский клуб после 20 туров идет на третьем месте в первой лиге.