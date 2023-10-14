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Мелбет-Первая Лига

14 октября, 22:39

«Акрон» в концовке матча вырвал победу над «Родиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Родина» на своем поле проиграла «Акрону» в матче Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Встреча должна была начаться в 20.00 по московскому времени, но старт задержался из-за отсутствия пожарной машины на стадионе.

Единственный гол на 90+8-й минуте забил полузащитник гостей Иван Чудин.

Тольяттинцы набрали 24 очка и занимают четвертое место в ФНЛ. «Родина» с 17 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Родина» дома примет махачкалинское «Динамо», а «Акрон» на своем поле встретится с «Шинником». Оба матча пройдут 23 октября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
14 окт, 20:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
0:1
Акрон

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Футбол
ФК Акрон
ФК Родина
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