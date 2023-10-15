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В Сети опубликовали видеообзор матча 14-го тура Мелбет-Первой лиги, где «Родина» на своем поле проиграла «Акрону» (0:1). Единственный гол на 90+8-й минуте забил полузащитник гостей Иван Чудин.
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Тольяттинцы набрали 24 очка и занимают четвертое место в ФНЛ. «Родина» с 17 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице первой лиги.